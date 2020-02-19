В Ярославле построят два дома, куда переедут люди из ветхого и аварийного жилья

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:39:23+03:00

До 2025 года нужно расселить почти 2400 человек Фото: Полина Вачнадзе

До 2025 года нужно расселить почти 2400 человек

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Вопрос переселения ярославцев из ветхого и аварийного жилья подняли на общегородском совещании в мэрии. До 2025 года нужно расселить 2390 человек из 38 тысяч квадратных метров «аварийки». Это 77 домов, которые признаны непригодными для проживания до 1 января 2017 года.

- В этом году и в следующем запланировано расселить 6,8 тысяч квадратных метров. Из них более двух тысяч – путем выплаты возмещения.

В этом году в Ярославле будет начато строительство двух домов, куда переедут многие расселенные ярославцы. Один дом на 36 квартир находится на улице Посохова, другой – на 83 квартиры – на проспекте Дзержинского.

Кстати, некоторые ярославцы не торопятся с переездом: не все соглашаются на то жилье, что им предлагают власти. В таком случае дело обычно решается в судебном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU