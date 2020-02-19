2020-02-19T10:24:47+03:00
Происшествия

Житель Рыбинского района убил жену на глазах детей и пытался зарезать сам себя

Его спасли, а женщину – нет
Полина Вачнадзе
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Обвиняемый находится под стражейОбвиняемый находится под стражейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Рыбинские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство с особой жестокостью». На скамью подсудимых сядет 38-летний местный житель.

Кровавая бойня произошла в июне прошлого года в частном доме в Рыбинском районе. Пьяный муж разругался со своей 34-летней женой, схватил кухонный нож и, как следует из материалов дела, нанес им женщине множественные удары по телу. После этого мужчина, видимо, осознав, что произошло, несколько раз ударил себя ножом в живот. Самое ужасное, что происходило все это на глазах у малолетних детей пары.

От полученных травм супруга подсудимого скончалась на месте преступления, его же медики спасли и теперь, как говорится, он ответит по всей строгости закона.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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