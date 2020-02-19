Скоро суд: в Ярославле завершилось расследование громкого дела об организации «смертельного» интернет-магазина

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:13:40+03:00

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Ярославская полиция закончила расследование уголовного дела в отношении семи человек, которые продавали «соль». Организовал преступную группировку 25-летний молодой человек. Ранее он занимался похожим делом – работал в интернет-магазине про продаже наркотиков, а затем решил организовать свой старт-ап. И название придумал жизнеутверждающее – «Приносящий радость». В день бизнес имел оборот около 40 тысяч рублей. Закладчики сбывали свертки в разных районах Ярославля и иногда ездили в Тутаев. За сутки наемные рабочие должны были положить 40 закладок.

– 30 июля 2018 года сотрудниками ярославского наркоконтроля была проведена масштабная спецоперация - задержаны несколько закладчиков и сам организатор интернет-магазина, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Во время обыска у закладчиков обнаружили наркотики, а у организатора бизнеса изъяли компьютеры, мобильники, банковские карты, планшет, сим-карты и наличку. Кстати, своим родственникам предприимчивый ярославец рассказывал, что покупает в интернете запчасти и собирает из них компьютеры. Этим и зарабатывает.

Еще одной ключевой фигурой смертельного бизнеса стал кладовщик. Мужчина привозил из Московской области крупные партии «соли», фасовал их у себя в гараже, а тайники для розничных сбытчиков делал в Яковлевском бору Заволжского района. У него полицейские обнаружили 650 граммов наркотического вещества и приспособления для фасовки.

– В ходе следствия установлено, что среди участников организованной преступной группы было строгое распределение функций и ролей. Нижестоящие участники в группе не знали вышестоящих, что обеспечивало высокую степень конспирации преступной деятельности, – отметили в ведомстве.

Уголовное дело вышло на 25 томов, а следствие шло около года. Суд назначит разным членам группировки разное наказание. Закладчики могут получить от 8 до 12 лет. Женщина – 5 лет лишения свободы с отсрочкой реального отбывания до достижения ребенком 14 лет. Оптовик отправится в колонию строгого режима на 15 лет. И выплатит штраф в 150 тысяч рублей. Организатор ОПГ получит такой же срок и 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU