Самолеты из Москвы в Ярославль будут летать пять раз в неделю. Стоимость билетов

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:03:10+03:00

Стоимость перелета до столицы составит не более 3,5 тысяч рублей Фото: Правительство Ярославской области

Изменить размер текста: A A

Уже летом из Москвы в Ярославль и обратно самолеты «Аэрофлота» будут летать пять дней в неделю. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Первый рейс назначен на начало высокого туристического сезона – 2 июня.

На самолетах можно будет добраться транзитом через Шереметьево в любую мочку маршрутной сети авиакомпании.

- Стоимость перелета до столицы будет субсидироваться и составит не более 3,5 тысяч рублей, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU