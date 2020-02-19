Самолеты из Москвы в Ярославль будут летать пять раз в неделю. Стоимость билетов
Первый рейс состоится 2 июня
Стоимость перелета до столицы составит не более 3,5 тысяч рублейФото: Правительство Ярославской области
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Уже летом из Москвы в Ярославль и обратно самолеты «Аэрофлота» будут летать пять дней в неделю. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Первый рейс назначен на начало высокого туристического сезона – 2 июня.
На самолетах можно будет добраться транзитом через Шереметьево в любую мочку маршрутной сети авиакомпании.
- Стоимость перелета до столицы будет субсидироваться и составит не более 3,5 тысяч рублей, - сказал глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU