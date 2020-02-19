2020-02-19T09:42:05+03:00
Общество

Заместитель председателя Ярославского правительства уходит с поста

Это связано с переходом на другую работу
Полина Вачнадзе
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На должность в ярославском правительстве Игорь Селезнев пришел в январе 2018 годаНа должность в ярославском правительстве Игорь Селезнев пришел в январе 2018 годаФото: Правительство Ярославской области
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Заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнев покидает свой пост, сообщает пресс-служба ведомства. Это связано с тем, что его пригласили на новое место работы и чиновник согласился.

Игорь Селезнев попрощался с коллективом и поблагодарил всех за работу.

- Я благодарен коллективу правительства за совместную работу, за приложенные старания и силы. Желаю коллегам успехов в дальнейших проектах на благо жителей Ярославской области, - сказал он.

На должность в ярославском правительстве Игорь Селезнев пришел в январе 2018 года. Он курировал вопросы здравоохранения, социальной защиты, демографической и семейной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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