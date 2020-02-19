Заместитель председателя Ярославского правительства уходит с поста
Заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнев покидает свой пост, сообщает пресс-служба ведомства. Это связано с тем, что его пригласили на новое место работы и чиновник согласился.
Игорь Селезнев попрощался с коллективом и поблагодарил всех за работу.
- Я благодарен коллективу правительства за совместную работу, за приложенные старания и силы. Желаю коллегам успехов в дальнейших проектах на благо жителей Ярославской области, - сказал он.
На должность в ярославском правительстве Игорь Селезнев пришел в январе 2018 года. Он курировал вопросы здравоохранения, социальной защиты, демографической и семейной политики.
ИСТОЧНИК KP.RU