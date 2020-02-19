«Михалыч» выжал максимум из минимума

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:30:13+03:00

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Во втором матче группового этапа Кубка ФНЛ, проходящего на Кипре, соперником парней Александра Побегалова была скромная команда, но очень известного тренера. Команду «Рига», приглашенную уже не в первый раз участвовать в Кубке ФНЛ, недавно начал тренировать Олег Кононов, год назад тренировавший московский «Спартак».

Что и говорить. Одно имя «Спартака» - лучшая реклама. Однако у нашего «Михалыча» и не такие громкие тренерские имена на пути попадались. Вот и с Кононовым довелось «скрестить шпаги». Причем, «Рига» вышла на поле в ранге лидера нашей группы после победы в первой своей игре. Но, как гласит народная мудрость «Не хвались, идя на рать, а хвались, идя с рати». Стало быть – Хвастайся после битвы.

А битва у ярославцев с рижанами прошла при отягчающих для нас обстоятельствах. Еще в середине 1-го тайма в борьбе за верховой мяч в центре поля защитник рижан локтем угодил в затылок нашему капитану Эльдару Низамутдинову. Такое нарушение любой арбитр обязан отметить желтой карточкой, тем более, что Эльдар от боли не сдерживался в выражениях. Арбитр Сельдяков, конечно, достал карточку, но предъявил ее не нарушителю, а пострадавшему. Еще не очухавшийся от боли Низа на правах капитана поинтересовался: «За что?». Вместо ответа на вопрос Сельдяков еще раз показал «горчичник» Низе, добавив к нему красную. Вот так ничего себе! Чуть не убили, а еще и удалили!!!??

Но спорить было бесполезно. Пришлось с 20-й минуты играть минимальным как бы составом. Но удивительным образом парни «Михалыча» отреагировали на удар судьбы (или судьи). Ярославцы стали плотнее действовать в обороне, куда даже оставшийся в одиночестве нападающий Сергей Самодин часто смещался. Расчет был на контратаки и на «стандарты». И расчет оправдался в конце тайма, когда Самодин сумел вывести Олега Кожемякина на удар из убойной позиции. Вратарь, правда, сумел мяч отбить, но Кожемякин не выключился из эпизода и рванул на добивание. А тут защитник, якобы спасая положение, просто сбил Олега с ног. Пенальти!

Наш штатный пенальтист Низамутдинов уже смотрит футбол на трибуне. К «точке» подошел Алексей Пугин и четко, в стиле Низамутдинова отправил мяч в сетку – 1:0.

Ну а дальше команда «Михалыча» просто вынуждена было играть, как говорят, по счету. Побегалов провел довольно много замен, разрешенный по регламенту турнира, дав поиграть молодым игрокам, которые сумели почти до последней минуты сдерживать порой очень опасные атаки. Несколько сейвов совершил, конечно, и наш вратарь Дмитрий Яшин. Но главное Дмитрий сделал, когда уже положение выглядело безнадежным. Вышедший на замену Тимур Пухов в штрафной сыграл неаккуратно и, падая, руками сбил рижанина. Ответный пенальти, причем, в те же ворота.

Однако сейчас в воротах не кто-нибудь, а Яшин. Дмитрий блестящиым броском достает мяч в нижнем углу ворот, а потом накрывает уже на лицевой линии. Браво, Яшин!

После этого довести матч до победы его партнеры были обязаны, что называется, кровь из носу, что и получилось.

«Шинник» - «Рига» - 1:0(1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU