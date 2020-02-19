2020-02-19T09:26:08+03:00
Спорт

«Бронепоезд» одолел «витязей»

Завершающий домашний матч «регулярки» ярославцы провели на пятерку
Виктор ПОЛЯК
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Порадоваться первому успеху «бронепоезда» довелось недолгоПорадоваться первому успеху «бронепоезда» довелось недолгоФото: Андрей КОМИССАРОВ
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Так уж получилось, что домашняя игра «Локомотива» против «Витязя» оказалась завершающей домашней игрой регулярной части чемпионата КХЛ. Видимо, под знаком подведения черты «бронепоезд» постарался порадовать своих болельщиков и хорошей игрой, и пятеркой шайб в чужие ворота.

Правда, эта «пятерка» образовалась уже на самых последних минутах игры, но это не умаляет ее значения, потому что «витязи» - соперник достойный и победить его не так-то просто, как это выглядит по итоговому счету.

Главное, что удалось ярославцам в этом матче, это первыми открыть счет, причем, достаточно быстро. Едва прошло 5 минут, как Александр Свитов сумел отвоевать шайбу в чужой зоне и отпасовать Стефану Кронваллу, который от синей линии аккуратно направил диск в направлении ворот. А там уже подоспел Свитов и подправил траекторию шайбы в ворота мимо вратаря. У судей, правда, зародились сомнения насчет высоты клюшки Свитова, но просмотр видео показал, что Кронвалл выбрал правильную траекторию, разрешенную правилами – 1:0.

Вот порадоваться первому успеху «бронепоезда» довелось недолго, потому что еще через 5 минут счет сравнялся, когда нашим не удалось выстоять в меньшинстве. Хоть и сбил ответный гол атаки «бронепоезда», но только до первого перерыва. Второй период пошел у «бронепоезда» по нарастающей, что реализовалось в использовании своего шанса играть в большинстве. Владимир Ткачев в яростной борьбе за воротами «Витяза» сумел доставить шайбу на «пятак», а там Стефан Пяярви с разворота неожиданным броском поразил «девятку» - 2:1.

И уж совсем другая пошла игра в третьем периоде. «Витязи» встрепенулись, было, но атака молодежного звена привела к тому, что Артар Каюмов и Денис Алексеев просто укатывали соперников в их зоне, а завершающий бросок Артура был уже без помех – 3:1.

Теперь уже задача у «витязей» становилась неподъемной, но им выпал шанс поиграть в большинстве. «Витязи» пошли на риск и во время своей атаки сняли вратаря. Наказание получилось эффектным. Роман Савченко от своих ворот выбросил шайбу с такой силой, что она от дальнего борта откатила на ударную позицию перед воротами. А вслед за шайбой рванул Владимир Ткачев, сумевший опередить защитника в этом забеге. Забивать в пустые ворота было даже не делом техники, а задачкой для новичка – 4:1.

Процесс гола в меньшинстве наблюдал из штрафбокса Александр Полунин, ставший невольным соавтором гола. Ну, а явным автором гола Полунин стал, отбыв штраф и выскочив на лед. При этом Александр оказался на острие атаки Свитова и Михаила Беляева, которые размазали оборону «витязей» и предоставили Полунину возможность эффектную точку в игре.

«Локомотив» - «Витязь» - 5:1(1:1;1:0;3:0)

Порадоваться первому успеху «бронепоезда» довелось недолго Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Порадоваться первому успеху «бронепоезда» довелось недолгоФото: Андрей КОМИССАРОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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