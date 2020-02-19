Житель Ярославской области получил страховку и с нее заплатил долг по алиментам

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:07:42+03:00

Отец не захотел отягощать себя лишними финансовыми обязательствами. ФОТО: УФССП по Ярославской области

В добровольном порядке мужчина свои отцовские обязанности исполнять не хотел, исполнил в принудительном

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Деньги, которые жителю Гаврилов-Ямского района были положены в качестве возмещения за поврежденный в ДТП автомобиль, пришлось отдать ребенку. Долг перед ним накопился большой - 68 тысяч рублей.

После развода родителей, ребенок остался жить с матерью. А отец не захотел отягощать себя лишними финансовыми обязательствами и самоустранился от обеспечения. В итоге накопился долг - более 60 тысяч рублей.

Место жительства горе-отца приставам установить так и не удалось - по регистрации он не жил, на телефонные звонки не отвечал, вызовы злостно игнорировал.

- Но удалось выяснить информацию, что мужчине полагается страховая выплата за убытки, понесенные в результате дорожно-транспортного происшествия. Когда деньги поступили на счет должника, их списали и перечислили взыскателю, сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU