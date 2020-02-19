Житель Ярославской области получил страховку и с нее заплатил долг по алиментам
Деньги, которые жителю Гаврилов-Ямского района были положены в качестве возмещения за поврежденный в ДТП автомобиль, пришлось отдать ребенку. Долг перед ним накопился большой - 68 тысяч рублей.
После развода родителей, ребенок остался жить с матерью. А отец не захотел отягощать себя лишними финансовыми обязательствами и самоустранился от обеспечения. В итоге накопился долг - более 60 тысяч рублей.
Место жительства горе-отца приставам установить так и не удалось - по регистрации он не жил, на телефонные звонки не отвечал, вызовы злостно игнорировал.
- Но удалось выяснить информацию, что мужчине полагается страховая выплата за убытки, понесенные в результате дорожно-транспортного происшествия. Когда деньги поступили на счет должника, их списали и перечислили взыскателю, сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU