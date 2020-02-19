В Рыбинске откроется новый курс «Школы жилищного просвещения»

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:24:24+03:00

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Образовательный проект «Школа жилищного просвещения» продолжит свою работу. Он предназначен для людей, которые хотят повысить свою грамотность в вопросах управления многоквартирным домом, получить актуальную информацию об изменениях в жилищном законодательстве и консультации специалистов.

Занятия начнутся 20 февраля. Откроется семь площадок в разных районах города, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Их ждут на базе ВОИ по адресу улица Чкалова, 36.

Расписание занятий:

20 февраля, 16:50 – библиотека-филиал №8 (ул.Боткина,9),

20 февраля, 18:00 – библиотека-филиал №12 (ул.Блюхера, 8),

26 февраля, 15:00 – ВОИ (ул.Чкалова, 36),

26 февраля, 16:50 – ОКЦ (ул. Чкалова, 89),

26 февраля, 18:00 – БИЦ «Радуга» (пр.Ленина, 184),

27 февраля, 16:50 – ДК «Волжский» (наб.Космонавтов, 19),

27 февраля, 18:00 – КДК «Переборы» (пр.50 лет Октября, 23).

ИСТОЧНИК KP.RU