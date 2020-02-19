На Деминский лыжный марафон приедут звезды мирового спорта

19 Февр. 2020 2020-02-19T07:55:26+03:00

в лыжном забеге примут участие не только лыжники, но и представители других, в том числе, и не зимних видов спорта. ФОТО: администрация Рыбинска

Это будут не только лыжники

Изменить размер текста: A A

В главной гонrе XIII международного Ростех Деминского лыжного марафона уже зарегистрировалось 2011 человек среди которых и профессионалы, и любители спорта. Традиционно в лыжном забеге примут участие мировые звезды – чемпионы и призеры Олимпийских игр разных лет, причем не только лыжники, но и представители других, в том числе, и не зимних видов спорта.

Лыжную элиту страны в Демино будет представлять олимпийский чемпион Ванкувера, серебряный призер Сочинской олимпиады 2014 года в командном спринте, трехкратный чемпион мира Никита Крюков, бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Николай Морилов.

Приедет немецкий лыжник Тим Чарнке и немецкий велогонщик Марио Кюммер. В прошлом году они уже участвовали в лыжной гонке.Ожидается постоянный участник Деминского марафона – швейцарская лыжница Наташа Леонарди-Кортези.

На трассу выйдут ярославская лыжница Светлана Николаева и серебряный призер прошлогодней гонки Светлана Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU