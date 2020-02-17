По фактам гибели людей при пожарах в Рыбинске организованы проверки

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:57:52+03:00

Наиболее вероятной причиной возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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Следственный комитет Ярославской области организовал проверки по фактам гибели людей при пожарах в Рыбинске. Один из них случился 16 февраля на улице 50 лет ВЛКСМ, в огне погибли 74-летний хозяин квартиры и его 60-летняя знакомая. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.

- Также сегодня ночью в результате пожара в заброшенном здании, расположенном на улице Советской города Рыбинска, погиб мужчина, - добавили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области. – Его личность устанавливается.

Выясняется также и причина возгорания. Напомним, с этим пожаром боролись девять спасателей МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU