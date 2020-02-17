2020-02-17T12:55:49+03:00
Общество

Остались на улице. В Ярославле приставы выселили из квартиры семью, которую при покупке жилья обманул посредник

Выяснилось, что у бывшего владельца есть наследники
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Супружеская пара собирается обратиться в суд и взыскать деньги за жилье с недобросовестного посредника. ФОТО: УФССП по Ярославской областиСупружеская пара собирается обратиться в суд и взыскать деньги за жилье с недобросовестного посредника. ФОТО: УФССП по Ярославской области
Изменить размер текста:

В Ярославской области судебные приставы выселили из квартиры семью, которая купила жилье, не зная, что там есть второй собственник.

Мужчина продал свою квартиру семейной паре. Оформлением всех документов занимался посредник – он и уверил покупателей, что владелец квартиры давно разведен, никаких других собственников нет, ровно как и наследников. Оформив договор купли-продажи, муж с женой переехали в свое новое жилье. Но радовались они недолго. Как выяснилось, полноправными хозяевами на своих квадратных метрах они не являлись.

- Бывший собственник умер, а недвижимость по наследству перешла его вдове, которая несколько лет проживала за рубежом, отдельно от мужа, но развод они не оформляли. Между наследницей и гражданами, проживающими в квартире уже несколько лет, возник спор о том, кому эта квартира принадлежит. Суд встал ан сторону наследницы и обязал квартирантов освободить помещение, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Пристав-исполнитель уведомил ярославцев о возбуждении исполнительного производства. Те добровольно покинули квартиру, но прощаться со своими деньгами не намерены.

Супружеская пара собирается обратиться в суд и взыскать деньги за жилье с недобросовестного посредника, которые дал им недостоверные документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославец Павел Кротов побеждает на этапе Кубка мира в Москве
Из-за гололеда в травмпункты Ярославля за три дня обратились 430 человек
На Тутаевском шоссе в Ярославле открыли аптеку для льготников
Как ярославцы мэра искали: когда Владимир Волков вернется из отпуска?
Хоккеисты рыбинского «Полета-2005» выиграли Кубок губернатора
Ярославцы жалуются на работу общественного транспорта
Жительница Рыбинска устроила скандал у приставов и чуть не осталась без телефона из-за долгов
За неделю в Ярославской области ушли из дома 19 подростков
Сотрудники ярославского следственного управления приняли участие в лыжных гонках
По фактам гибели людей при пожарах в Рыбинске организованы проверки
Остались на улице. В Ярославле приставы выселили из квартиры семью, которую при покупке жилья обманул посредник
В Ярославской области прошла «Лыжня России»
В Ярославле на ремонт дорог планируют потратить 60 миллионов рублей
Какой будет весна в Ярославле?
Ярославская пенсионерка попалась на удочку мошенников второй раз
В Ярославле двое приятелей крали колеса из гаражей
Житель Ростова пришел на собеседование, но украл кошелек начальника
В Ярославле пропала женщина с татуировкой иероглифов
Шел мимо, зашел на огонек: в Рыбинске молодой человек украл из незапертой квартиры ценные вещи хозяйки
В Ярославской области из-за деминского марафона изменят расписание поезда
В Ярославле на окружной дороге автомобиль перевернулся из-за ямы
В Рыбинске из-за пожара в заброшенном здании погиб мужчина
Экстренное предупреждение МЧС: в Ярославле ожидается порывистый ветер
В Рыбинске грабитель выхватил у женщины из рук телефон и убежал
В Рыбинске в результате пожара в жилом доме погибла пожилая пара
В Ярославле телефонные мошенники украли у горожан 350 тысяч рублей
Ярославец из мести облил свою 63-летнюю соседку кипятком из чайника
В Ярославской области мошенница украла с карты женщины 135 тысяч рублей
Играть на равных с ЦСКА «бронепоезду» для победы оказалось недостаточно