Остались на улице. В Ярославле приставы выселили из квартиры семью, которую при покупке жилья обманул посредник

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:55:49+03:00

Супружеская пара собирается обратиться в суд и взыскать деньги за жилье с недобросовестного посредника. ФОТО: УФССП по Ярославской области

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В Ярославской области судебные приставы выселили из квартиры семью, которая купила жилье, не зная, что там есть второй собственник.

Мужчина продал свою квартиру семейной паре. Оформлением всех документов занимался посредник – он и уверил покупателей, что владелец квартиры давно разведен, никаких других собственников нет, ровно как и наследников. Оформив договор купли-продажи, муж с женой переехали в свое новое жилье. Но радовались они недолго. Как выяснилось, полноправными хозяевами на своих квадратных метрах они не являлись.

- Бывший собственник умер, а недвижимость по наследству перешла его вдове, которая несколько лет проживала за рубежом, отдельно от мужа, но развод они не оформляли. Между наследницей и гражданами, проживающими в квартире уже несколько лет, возник спор о том, кому эта квартира принадлежит. Суд встал ан сторону наследницы и обязал квартирантов освободить помещение, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Пристав-исполнитель уведомил ярославцев о возбуждении исполнительного производства. Те добровольно покинули квартиру, но прощаться со своими деньгами не намерены.

Супружеская пара собирается обратиться в суд и взыскать деньги за жилье с недобросовестного посредника, которые дал им недостоверные документы.

ИСТОЧНИК KP.RU