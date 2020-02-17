В Ярославле на ремонт дорог планируют потратить 60 миллионов рублей

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:42:36+03:00

На весну и лето уже сформирован перечень работ

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Об этом на общегородском совещании в мэрии, которое прошло сегодня, 17 февраля, сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

- Уже сформирован перечень объектов на весну-лето 2020 года, сейчас готовится контрактная документация. До июля на ремонт ям и нанесение разметки запланировано 60 миллионов рублей, - пояснил Ярослав Овчаров. – На вторую половину года будет сформирован новый перечень работ.

Кроме того, он пояснил, что ремонт постараются выполнить в полном объеме, однако, многое будет зависеть от погодных условий.

По контракту, который был заключен 31 января, сейчас в Ярославле отремонтировано уже несколько улиц. До конца марта компания «Ярдорремстрой» должна освоить чуть более 6 миллионов рублей.

- За почти две недели заделаны ямы на улицах Ухтомского, Чехова, Красноборской, Ленинградском проспекте, Машиностроителей, на Октябрьском мосту, всего – 1325 квадратных метров. В приоритете те дороги, по которым имеются предписания ГИБДД, - сказал глава ДГХ.

На этой неделе работы пройдут на Волгоградском проспекте, улицах Бабича, Радищева, Добрынина, Тутаевском шоссе в районе «Парижской коммуны», на развязке у ТЦ «РИО», Московском проспекте и ряде других. Объем работ – 770 квадратных метров.

Проспект Октября, который хорошо известен водителям «ямами-убийцами», по словам Ярослава Овчарова, также будет внесен в список объектов, где в ближайшее время пройдут работы.

ИСТОЧНИК KP.RU