Ярославская пенсионерка попалась на удочку мошенников второй раз

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:36:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Некрасовского района Ярославской области обратилась 56-летняя местная жительница, которая второй раз попалась на удочку мошенников. Уточняется, что ранее женщина приобрела некачественный товар.

- Ей позвонил неизвестный, который предложил получить некую компенсацию за данный товар, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В ходе общения для получения компенсации ее убедили перевести на указанный счет 79 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция напоминает: преступники используют различные схемы обмана доверчивых граждан, одна из которых - компенсационные выплаты. Основная цель мошенников - заставить гражданина передать свои денежные средства добровольно.

ИСТОЧНИК KP.RU