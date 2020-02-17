Житель Ростова пришел на собеседование, но украл кошелек начальника

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:38:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Ростовского района Ярославской области обратился 58-летний местный житель, работающий в руководстве одного из предприятий. Заявитель рассказал, что в его кабинет проник неизвестный и похитил из сумки кошелек. Сумма ущерба составила почти 13 тысяч рублей.

- Сотрудниками уголовного розыска был установлен 25-летний житель Ростовского района, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Молодым человеком даны признательные показания, он пояснил, что пришел устраиваться на работу, увидел приоткрытую дверь в кабинет, вошел и похитил чужое имущество.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU