В Ярославле пропала женщина с татуировкой иероглифов

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:37:24+03:00

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Наталья Германовна Березина 3 февраля 2020 года ушла из дома в Красноперекопском районе и до сих пор не вернулась. 47-летняя женщина выглядит на свой возраст. Небольшого роста – 165 сантиметров, худощавого телосложения. У Натальи черные волосы, ниже плеч, глаза карие. На правой руке от кисти до локтя татуировка с изображением иероглифов.

Женщина была одета в черную куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки и зеленый платок. С собой имела коричневую сумку. Если вы видели Наталью после 3 февраля, позвоните по телефонам: 02, 102, 112 или на горячую линию ЯрСпаса: 89109640838.

ИСТОЧНИК KP.RU