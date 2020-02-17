Шел мимо, зашел на огонек: в Рыбинске молодой человек украл из незапертой квартиры ценные вещи хозяйки

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:06:54+03:00

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В Рыбинске 26-летний молодой человек шел мимо квартиры и увидел незапертую дверь. Парень не растерялся, заглянул на огонек и, заметив сумку в прихожей, решил прихватить ее с собой. В сумке находился мобильник, документы и кошелек с деньгами. Хозяйка квартиры обратилась в полицию.

Подозреваемого нашли и задержали. По факту кражи возбудили уголовное дело. Рыбинец рассказал, что сумку выбросил у подъезда, а ценные вещи забрал себе.

– За это преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU