В Ярославле двое приятелей крали колеса из гаражей

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:54:03+03:00

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Жительница Дзержинского района обратилась в полицию с заявлением о том, что из ее гаража неизвестные похитили два комплекта колес. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались два безработных жителя Ярославля. Один из них уже не раз привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленники во всем признались.

- В ходе следствия выяснилось, что подозреваемые причастны к совершению еще 11 аналогичных преступлений на территории Дзержинского, Заволжского районов. Злоумышленники в основном похищали комплекты колес, чтобы в дальнейшем их продать. Общая сумма ущерба – более 500 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

По факту преступления возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU