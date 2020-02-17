2020-02-17T10:54:03+03:00
Происшествия

В Ярославле двое приятелей крали колеса из гаражей

Сумма ущерба составила полмиллиона
Светлана Крутикова
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Злоумышленники вынесли из гаражей колес на 500 тысяч рублейЗлоумышленники вынесли из гаражей колес на 500 тысяч рублейФото: Андрей КАРА
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Жительница Дзержинского района обратилась в полицию с заявлением о том, что из ее гаража неизвестные похитили два комплекта колес. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались два безработных жителя Ярославля. Один из них уже не раз привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленники во всем признались.

- В ходе следствия выяснилось, что подозреваемые причастны к совершению еще 11 аналогичных преступлений на территории Дзержинского, Заволжского районов. Злоумышленники в основном похищали комплекты колес, чтобы в дальнейшем их продать. Общая сумма ущерба – более 500 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

По факту преступления возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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