В Ярославской области из-за деминского марафона изменят расписание поезда

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:40:39+03:00

для зрителей и болельщиков организуют автобусные рейсы из Рыбинска к началу главных гонок и обратно. ФОТО: администрация Рыбинска

Изменить размер текста: A A

29 февраля изменится расписание поезда «Москва – Рыбинск». В день проведения главной гонки XIII Ростех Деминского марафона на 50 километров поезд №602Я прибудет в Рыбинск на 2 часа раньше – не в 09:00, а в 07:00. Таким образом все желающие смогут успеть на соревнования.

28 февраля поезд №206Я отправится от Белорусского вокзала в 21.12 и прибудет в Рыбинск 29 февраля в 06:59. Таким образом, спортсмены успеют не торопясь добраться от вокзала до Демино, получить стартовые пакеты, подготовиться и спокойно выйти на старт.

До лыжного центра «Демино» будет возможность добраться и на автобусе. Забронировать место на чартерный рейс «Москва – Демино – Москва» возможно до 24 февраля. Отправление из столицы от станции метро «Алтуфьево» 29 февраля в 10:30, из «Демино» - 29 февраля в 17:00, 1 марта – в 16:00. Стоимость поездки в одну сторону составляет 2000 рублей. Оплатить билет на автобус можно онлайн.

Кроме того, для зрителей и болельщиков организуют автобусные рейсы из Рыбинска к началу главных гонок и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU