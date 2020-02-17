2020-02-17T08:29:50+03:00
Происшествия

В Ярославле на окружной дороге автомобиль перевернулся из-за ямы

Водителю потребовалась помощь медиков
Полина ЗАЙЦЕВА
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Темур Абдуллаев обвел края ямы светоотражающей краской, чтобы водители издалека видели опасное препятствие. Фото: "Дороги Ярославской области"\vk.com.Темур Абдуллаев обвел края ямы светоотражающей краской, чтобы водители издалека видели опасное препятствие. Фото: "Дороги Ярославской области"\vk.com.
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В Ярославле на юго-западной окружной дороге днем 16 февраля перевернулся автомобиль. В результате аварии пострадал водитель легковушки, ему потребовалась помощь медиков. Причиной ДТП многие горожане считают ужасное состояние асфальта и огромные ямы.

- Я по этой дороге уже полтора года не езжу, потому что машину жалко, - пишет один из автолюбителей в социальных сетях.

Почти сразу после аварии на место происшествия выехал ярославский дорожный активист Темур Абдуллаев. Он обвел края ямы светоотражающей краской, чтобы водители издалека видели опасное препятствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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