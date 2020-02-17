В Ярославле на окружной дороге автомобиль перевернулся из-за ямы
В Ярославле на юго-западной окружной дороге днем 16 февраля перевернулся автомобиль. В результате аварии пострадал водитель легковушки, ему потребовалась помощь медиков. Причиной ДТП многие горожане считают ужасное состояние асфальта и огромные ямы.
- Я по этой дороге уже полтора года не езжу, потому что машину жалко, - пишет один из автолюбителей в социальных сетях.
Почти сразу после аварии на место происшествия выехал ярославский дорожный активист Темур Абдуллаев. Он обвел края ямы светоотражающей краской, чтобы водители издалека видели опасное препятствие.
ИСТОЧНИК KP.RU