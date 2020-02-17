2020-02-17T07:28:14+03:00
Общество

В Рыбинске из-за пожара в заброшенном здании пострадали люди

Возгорание произошло ночью 17 февраля
Полина ЗАЙЦЕВА
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Как оказалось, в пустых помещениях здания горел мусор.Как оказалось, в пустых помещениях здания горел мусор.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Рыбинске ночью 17 февраля горело заброшенное здание. Сообщение поступило на пульт МЧС в два часа 29 минут. Бороться с огнём в доме №12 по Советской улице отправились девять спасателей личного состава.

- В тушении так же было задействовано три единицы техники, - добавили пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области. - В результате пожара есть пострадавшие.

Как оказалось, в пустых помещениях здания горел мусор. Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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