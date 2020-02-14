2020-02-14T17:54:23+03:00
Общество

«Ростелеком» обеспечил трансляцию Всероссийского открытого урока для школьников

Урок прошел в формате телемоста пяти студий
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«Ростелеком» организовал онлайн-трансляцию Всероссийского открытого урока о кинематографе «За кадром»«Ростелеком» организовал онлайн-трансляцию Всероссийского открытого урока о кинематографе «За кадром»
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«Ростелеком» организовал онлайн-трансляцию Всероссийского открытого урока о кинематографе «За кадром», сообщает пресс-служба компании. Урок прошел в формате телемоста пяти студий. Четыре из них располагались в региональных филиалах "Ростелекома" в Липецке, Ярославле, Абакане и Перми. В студии в Ярославле собрались учащиеся «Центра детей и юношества».

- Наша компания давно сотрудничает с "ПроеКТОрией": мы обеспечиваем телекомуслугами сам форум, который проводится в Ярославле, и оказываем поддержку трансляции всероссийских уроков профессиональной навигации для старшеклассников. Для трансляции открытого урока мы используем собственный продукт "WEB-Видеоконференция". Он востребован как при

проведении социально значимых мероприятий, так и в бизнесе. Этот сервис позволяет проводить онлайн-совещания и переговоры без дополнительного оборудования и программного обеспечения, необходим только доступ в интернет, - рассказал директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

На уроке «За кадром» все о кино школьникам рассказали создатели фильма «Холоп» — комедии, побившей рекорд российского проката. Ребята узнали, как снимать интересные и кассовые фильмы, познакомились с профессиями, представители, которых участвуют в создании кинолент, и приняли участие в викторине.

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