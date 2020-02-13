Ярославец польстился на чужой мобильный и отобрал его

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:18:35+03:00

Но пока бежал, телефон потерял. Злоумышленника будут судить за грабеж

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35-летний житель Ярославля предстанет перед судом: он обвиняется в грабеже.

По версии следствия, в октябре 2019 года обвиняемый решил зайти в гости к своему приятелю, но того не оказалось дома и дозвониться до него не смог. Мужчина вышел из подъезда и увидел незнакомого ему молодого человека, который увлеченно что-то делал в своем телефоне. И сам обвиняемый, и незнакомец в тот момент были пьяны.

Воспользовавшись «слабостью» прохожего, злоумышленник подошел к нему, ударил кулаком по лицу и отобрал телефон. Но вот незадача: пока убегал, потерял мобильный. Уже во время следствия, желая загладить свою вину, обвиняемый нашел тот самый телефон и вернул его хозяину.

- Следователь собрал достаточную доказательную базу и передал дело в суд. Ярославцу грозит до 7 лет лишения свободы, - сообщает прокуратура Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU