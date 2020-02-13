Где февральские морозы? Синоптики прогнозируют для Ярославля устойчивый ноль

13 Февр. 2020 2020-02-13T07:45:27+03:00

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Четверг, 13 февраля, станет самым холодным днем на этой неделе. Температура воздуха понизится до -5 градусов. Дальше все пойдет на повышение. К выходным синоптики обещают устойчивый ноль, а следующие рабочие дни и «порадуют» нас плюсовой температурой. В целом будет облачно. Временами пойдет небольшой снег. Подует южный ветер: 6-11 метров в секунду. Из-за перемены температур на дорогах возможна гололедица. Во время снегопада метеорологическая видимость не ухудшится.

ИСТОЧНИК KP.RU