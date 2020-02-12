Кроватка, телевизор и ванночка: в ярославском СИЗО сделали ремонт в камере для мамы с малышом

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:32:01+03:00

Осужденные женщины смогут находиться там, пока ребенку не исполнится три года

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В следственном изоляторе №2 отремонтировали помещение для проживания женщин, которые только родили или имеют малыша до трех лет.

Теперь там есть детская кроватка, пеленальный столик, ванночка и переноска для новорожденного, а также утюг, электрический чайник, стерилизатор для детских бутылочек и сосок, холодильник и даже телевизор.

– Отдельно размещены санузел и раковина, к которой подведена система холодного и горячего водоснабжения, – рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU