Ярославская область вошла в топ недорогих регионов для оздоровительного отдыха

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:10:09+03:00

Стоимость отдыха и лечения в день составляет 1,7 тысяч рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Рейтинг регионов России с самым недорогим лечебным и оздоровительным отдыхом в санаториях зимой и весной составил туристический портал ТурСтат.

Трока лидеров выглядит так: Курганская область, Приморский край и Тамбовская область. Ярославский регион в топе занимает 36 место. Здесь наряду с дорогими санаториями, можно найти и такие, где стоимость отдыха и лечения в день составляет 1,7 тысяч рублей.

Топ-50 замыкают Волгоградская область, Кабардино-Балкария и Мурманский регион.

ИСТОЧНИК KP.RU