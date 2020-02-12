Ярославская область вошла в топ недорогих регионов для оздоровительного отдыха
Сутки проживания стоят меньше 2 тысяч рублей
Стоимость отдыха и лечения в день составляет 1,7 тысяч рублей.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:
Рейтинг регионов России с самым недорогим лечебным и оздоровительным отдыхом в санаториях зимой и весной составил туристический портал ТурСтат.
Трока лидеров выглядит так: Курганская область, Приморский край и Тамбовская область. Ярославский регион в топе занимает 36 место. Здесь наряду с дорогими санаториями, можно найти и такие, где стоимость отдыха и лечения в день составляет 1,7 тысяч рублей.
Топ-50 замыкают Волгоградская область, Кабардино-Балкария и Мурманский регион.
ИСТОЧНИК KP.RU