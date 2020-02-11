Икону Спаса Нерукотворного вернули в Ярославль

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:02:16+03:00

Образ был написан еще в 16-17 веках. ФОТО: сайт Кирилло-Афанасиевсокго монастыря

Больше полутора лет она находилась на реставрации

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В Ярославль после продолжительной реставрации вернулась икона Спаса Нерукотворного. Образ был написан еще в 16-17 веках.

Когда икону нашли, она находилась в плачевном состоянии. За кропотливую работу над святыней взялись сотрудники Государственного научно-исследовательского института реставрации в Москве. Почти полтора года ее восстанавливали и приводили в порядок.

Сейчас икона Спаса Нерукотворного находится в Ярославском художественном музее. Но 5 февраля на совещании рабочей группы в департаменте в департамента Ярославской области было принято решение передать образ в безвозмездное пользование Кирилло-Афанасиевскому мужскому монастырю. Церемония передачи запланирована на лето.

ИСТОЧНИК KP.RU