2020-02-11T12:51:44+03:00
Общество

В Ярославле мужчина по телефону «заминировал» здание регионального СК

Полиция проводит проверку по факту преступления
Полина ЗАЙЦЕВА
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Полиция устанавливает личность телефонного террориста.Полиция устанавливает личность телефонного террориста.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле днем 10 февраля неизвестный сообщил по телефону о минировании здания регионального Следственного комитета. Оперативники перекрыли близлежащую территорию, работников ведомства эвакуировали.

- Оперативные службы проверили здание, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Опасных предметов обнаружено не было.

По факту случившегося полицией проводится проверка, устанавливается личность телефонного террориста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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