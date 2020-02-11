В Ярославле мужчина по телефону «заминировал» здание регионального СК

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:51:44+03:00

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В Ярославле днем 10 февраля неизвестный сообщил по телефону о минировании здания регионального Следственного комитета. Оперативники перекрыли близлежащую территорию, работников ведомства эвакуировали.

- Оперативные службы проверили здание, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Опасных предметов обнаружено не было.

По факту случившегося полицией проводится проверка, устанавливается личность телефонного террориста.

ИСТОЧНИК KP.RU