2020-02-11T12:21:59+03:00
Общество

Природоохранная прокуратура проверила работу чиновников во время наводнения

Департаменту охраны окружающей среды и природопользования, а также руководителям Верхне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов внесены представления
Полина ЗАЙЦЕВА
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В результате резкого повышения уровня воды в Волге 337 приусадебных участков оказались подтоплены.В результате резкого повышения уровня воды в Волге 337 приусадебных участков оказались подтоплены.Фото: Полина Вачнадзе
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Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура провела проверку по факту раннего паводка в Ярославской области. Было установлено, что в результате резкого повышения уровня воды в Волге 337 приусадебных участков оказались подтоплены.

- В целях устранения нарушений закона руководителям Верхне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов, а также Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области внесены представления, - прокомментировали в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Кроме того, Правительство Ярославского региона было проинформировано о необходимости принятия дополнительных мер. Дальнейшее развитие ситуации находится на контроле природоохранной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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