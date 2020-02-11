Природоохранная прокуратура проверила работу чиновников во время наводнения

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:21:59+03:00

В результате резкого повышения уровня воды в Волге 337 приусадебных участков оказались подтоплены. Фото: Полина Вачнадзе

Департаменту охраны окружающей среды и природопользования, а также руководителям Верхне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов внесены представления

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Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура провела проверку по факту раннего паводка в Ярославской области. Было установлено, что в результате резкого повышения уровня воды в Волге 337 приусадебных участков оказались подтоплены.

- В целях устранения нарушений закона руководителям Верхне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов, а также Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области внесены представления, - прокомментировали в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Кроме того, Правительство Ярославского региона было проинформировано о необходимости принятия дополнительных мер. Дальнейшее развитие ситуации находится на контроле природоохранной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU