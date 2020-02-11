60 домов в Заволжском районе Ярославля решили вопрос с газоснабжением

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:07:58+03:00

Подключить дом к газу вновь сложнее, чем просто заключить договор на обслуживание оборудования Фото: Олег ЗОЛОТО

Там речь об отключении ресурса не идет

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Вопрос отключения газа в домах Ярославля из-за отсутствия у жителей квартир договоров на техническое обслуживание обсуждали вчера, 10 февраля, на общегородском совещании в мэрии.

В январе уведомление об отключении газа получили жители 164 многоквартирных домов в Заволжском районе Ярославля. В 60 из них вопрос решен, речь об отключении ресурса не идет. У остальных еще есть время, чтобы заключить договоры.

Чуть позже под удар попали жители 11 домов в Ленинском и Кировском районах. По словам главы этих районов Александра Трудоношина, проблема решена по шести домам, по остальным работа ведется.

Согласно федеральному законодательству, все собственники жилых помещений должны заключать договоры на техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. В случае неисполнения данных обязательств поставщики природного газа вправе отключить его подачу. При этом подключить дом к газу вновь сложнее, чем просто заключить договор на обслуживание оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU