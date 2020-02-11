2020-02-11T10:07:58+03:00
Общество

60 домов в Заволжском районе Ярославля решили вопрос с газоснабжением

Там речь об отключении ресурса не идет
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Подключить дом к газу вновь сложнее, чем просто заключить договор на обслуживание оборудованияПодключить дом к газу вновь сложнее, чем просто заключить договор на обслуживание оборудованияФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Вопрос отключения газа в домах Ярославля из-за отсутствия у жителей квартир договоров на техническое обслуживание обсуждали вчера, 10 февраля, на общегородском совещании в мэрии.

В январе уведомление об отключении газа получили жители 164 многоквартирных домов в Заволжском районе Ярославля. В 60 из них вопрос решен, речь об отключении ресурса не идет. У остальных еще есть время, чтобы заключить договоры.

Чуть позже под удар попали жители 11 домов в Ленинском и Кировском районах. По словам главы этих районов Александра Трудоношина, проблема решена по шести домам, по остальным работа ведется.

Согласно федеральному законодательству, все собственники жилых помещений должны заключать договоры на техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. В случае неисполнения данных обязательств поставщики природного газа вправе отключить его подачу. При этом подключить дом к газу вновь сложнее, чем просто заключить договор на обслуживание оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославский чиновник осужден за злоупотребление должностными полномочиями
Молодежная палата потребовала от мэра Ярославля не переносить троллейбусное депо с Горвала
В Ярославле мужчина по телефону «заминировал» здание регионального СК
Природоохранная прокуратура проверила работу чиновников во время наводнения
В Ярославле осудили молодых людей, которые хотели убить водителя из-за его машины
В Ярославле телефонные мошенники украли у пенсионеров больше 250 тысяч
Жителя Ярославской области из-за долгов не отпустили с семьей во Вьетнам
В Рыбинске из-за аварии на сетях перекроют воду и движение на улице Пушкина
В Ярославле после потопа начали приводить в порядок Волжскую набережную
Ярославцы пожаловались на автобус, у которого пол покрыт слоем льда
60 домов в Заволжском районе Ярославля решили вопрос с газоснабжением
В Ярославле водитель грузовика сбил пешехода
Судостроительные предприятия Ярославской области отгрузили продукции на 12,5 миллиардов рублей
Оставил свои ботинки на месте преступления. Ярославца осудили за серию разбоев
На каких улицах Ярославля сделают ямочный ремонт
Ярославский предприниматель уклонился от налогов более чем на 11 миллионов
В Рыбинске презентуют книгу о воинах-афганцах
Она была вдвое старше его: житель Ростова Великого до смерти избил сожительницу
«Можно было выявить и предотвратить»: губернатор высказался о затоплении Ярославля
Сотрудники ярославского ФСБ перекрыли канал поставки наркотиков в область