Ярославский предприниматель уклонился от налогов более чем на 11 миллионов

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:01:16+03:00

С января 2015 по декабрь 2017 года преступник намеренно включал в свои декларации ложные сведения. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту уклонения предпринимателя от уплаты налогов в крупном размере. По данным следствия, с января 2015 по декабрь 2017 года преступник намеренно включал в свои декларации ложные сведения.

- С помощью данных махинаций предприниматель сумел уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 11 миллионов рублей, - добавили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Следствие принимает все меры, необходимые для возмещения ущерба, нанесенного государственному бюджету. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU