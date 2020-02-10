Ярославский предприниматель уклонился от налогов более чем на 11 миллионов
В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту уклонения предпринимателя от уплаты налогов в крупном размере. По данным следствия, с января 2015 по декабрь 2017 года преступник намеренно включал в свои декларации ложные сведения.
- С помощью данных махинаций предприниматель сумел уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 11 миллионов рублей, - добавили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.
Следствие принимает все меры, необходимые для возмещения ущерба, нанесенного государственному бюджету. Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU