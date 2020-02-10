Потерявшийся в лесу ярославец смог выжить в -15 градусов без еды и воды

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:37:33+03:00

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В Ярославской области нашелся пропавший 6 февраля Михаил Чекин. Чудесную историю спасения мужчины вчера, 9 февраля, рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», которые занимались поисками пропавшего ярославца.

Мужчина позвонил в полицию вечером 6 февраля, он сообщил, что заблудился в лесу в Рыбинском районе, после чего его телефон сел. Михаил Чекин отправился на рыбалку вместе с другом, однако, сбился с пути на обратной дороге к машине.

Погода ухудшалась с каждым часом, потерявшийся бродил по лесу в -15 градусов и метель. Ситуацию осложняло и то, что у мужчины не было с собой жизненно важных лекарств.

- Звонок! Пропавший сообщает жене, что направляется с Судоверфи на Рыбинский вокзал. Взволнованная супруга тем временем с добровольцами уже в Рыбинске. Скорее на ЖД вокзал, подъехала полиция, 111 автобус, пусто, - рассказывают волонтеры «Лиза Алерт». - Ждем дальше, второй. Нашего путешественника все нет. Прошел час. Отправляем патруль по маршруту автобуса, вдруг еще стоит на остановке или идет пешком. Спустя 20 минут звонок на горячую линию, неизвестный рыболов взялся подвести потерявшегося до вокзала. Томительное минуты и вот, подъезжает машина, выходит Михаил Константинович. Слезы радости, слова благодарности. Найден! Жив.

Позднее мужчина рассказал, что все время в лесу старался двигаться. Спустя сутки блужданий, Михаил увидел на рыбинском водохранилище рыбака и попросил у него телефон, чтобы позвонить жене. Женщина не взяла трубку, потерявшийся снова отправился в путь. Так он прошел еще 18 километров и вышел в районе Свингино.

ИСТОЧНИК KP.RU