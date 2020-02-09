2020-02-09T15:43:35+03:00
Общество

В Рыбинске благоустроят территории у детской поликлиники и нескольких школ

На это будет выделено 2,5 миллиона рублей
Полина Вачнадзе
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Территорию у школы постоянно топит. ФОТО: администрация РыбинскаТерриторию у школы постоянно топит. ФОТО: администрация Рыбинска
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На благоустройство пяти объектов ЖКХ, которые вошли в проект "Решаем вместе!", будет выделено 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

У детской поликлиники на улице Проектной в Переборах заменят асфальт, сделают тротуары, вырубят аварийные деревья. Стоимость работ - 321 тысяча рублей. Также приведут в порядок территорию у школы №32, которую часто топит. Там оборудуют дождеприемные колодцы, проведут трубы. На все это выделят 271 тысячу.

Работы по отведение воды и восстановлению асфальта запланированы и у детской художественной школы на улице Расплетина. Стоимость работ составит 219 тысяч рублей.

Самый дорогой объект, на его благоустройство запланировано 1,2 миллиона рублей, - территория у детской школы искусств №6 на улице 50 лет ВЛКСМ. Здесь также "убитый" асфальт, который необходимо менять, много аварийных деревьев и кустарников.

Еще один объект, который вошел в программу - площадка у жилых домов по Переборскому тракту. Запланированы ее расчистка, углубление водоотводной канавы там, где она есть и строительство, где ее нет. На эти работы выделено 363 тысячи рублей.

Сейчас все документы по этим объектам направлены в проектный офис. срок начала работ - июнь, до этого времени будут проведены все конкурсные процедуры по выбору подрядчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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