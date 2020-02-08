2020-02-08T20:32:01+03:00
Спорт

«Ярославич» все же заблудился в муромских спортзалах

Повторный матч с московским «Динамо-2» ярославцы проиграли всухую
Виктор ПОЛЯК
Поделиться:
Изменить размер текста:

После двух побед в двух первых матчах 6-го тура Высшей лиги «А» у ярославских болельщиков было ожидание того, что эта серия в муромском спорткомплексе «Ока» будет продолжена и дальше. Но не тут-то было. Еще в самом первом матче тура в «Оке» наш «Ярославич» был близок к поражению, и только полной мобилизацией удалось спасти третий сет и почувствовать, что можно выиграть. Но повторная игра с динамовцами получилась совсем иной. Москвичи в первой игре долго не могли приспособиться к условиям спортзала с невысоким потолком. 2 «Ярославича» в «Атланте» условия почти такие же, потому наши были почти, как дома, тем более, что местные болельщики отчаянно болели за свой «Владимир» и заодно за Ярославль, мол, только не за Москву. Но ко второй игре «Динамо-2» уже «пристрелялось» к потолку и ошибок стало меньше. А вот у ярославцев число ошибок на приеме, как правило, среднепотолочная величина и от высоты потолка не зависит. К тому же, наша атака далеко не безупречная. При всех этих нюансах «Ярославич» в каждом сете неизменно проигрывал москвичам по ходу событий и только в середине третьего сета недолго полидировал. Однако решающих для победы козырей у нашего наставника Андрея Ноздрина все-таки нет. Динамовцы в концовке каждого сета методично и четко использовали съем, не позволив нашим даже до «больше-меньше» добраться.

"Динамо-2" - "Ярославич" - 3:0 (25:23, 25:20, 25:22)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ярославич» все же заблудился в муромских спортзалах
Ярославские лыжные акробаты на пьедестале Кубка мира в США
Уровень воды в Волге упал на 16 сантиметров
Зашел на кухню, украл газовую колонку: в Ярославской области осудили странного гостя
Начальник ГУ МЧС России по Ярославской области: жители подтопленных территорий пока отказываются от эвакуации
«В отпуске интернет есть»: мэр Ярославля рассказал, что контролирует затопленный город в онлайне
«Ярославич» все-таки решил задачку «вечных студентов» МГТУ
Ночью в Ярославле ожидается похолодание до -21 градуса
Губернатор Миронов увидит ярославские паводки с вертолета
В Ярославле затопило верхний ярус Волжской набережной
«КАПИТАЛ МС» ИНФОРМИРУЕТ РОССИЯН О ПРАВЕ НА ЕЖЕГОДНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В Ярославле осудили водителя маршрутки, из-за которого пассажирка получила черепно-мозговую травму, ушиб мозга и переломы
Взял кассу. В Рыбинске вор не стал мелочиться и унес кассовый аппарат с наличкой
«Люди в панике, люди страдают»: ярославский председатель затопленного садоводства обратился к Генпрокурору России
В Ярославле драка у торгового центра закончилась смертью
В Ярославле изменилось расписание автобусов №139 и №139А
Бывшие ярославские выпускники рассказали абитуриентам, как получить на экзамене 100 баллов
В Ярославской области должница по алиментам отказалась возвращаться к детям
Ярославские спасатели приехали в затопленный поселок и эвакуировали на лодке 89-летнюю бабушку
В организациях Ярославля вводят электронные трудовые книжки
Рыбинцы придумали целую схему, чтобы потратить украденные деньги
В Ярославле мэрия разрешила межевание площади Волкова
У переславца отобрали телефон и через приложение сняли 736 тысяч рублей
«Буревестник» на Урале прервал свою 7-матчевую победную серию
«Ярославич» едва не заблудился на Муромской дорожке
Ввоз грунта на полигон Тутаевского района временно прекращен
Строительство детской поликлиники в Ярославле продолжат в этом году
В Ярославском МЧС опубликовали список территорий, которые может затопить