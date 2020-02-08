«Ярославич» все же заблудился в муромских спортзалах

8 Февр. 2020 2020-02-08T20:32:01+03:00

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После двух побед в двух первых матчах 6-го тура Высшей лиги «А» у ярославских болельщиков было ожидание того, что эта серия в муромском спорткомплексе «Ока» будет продолжена и дальше. Но не тут-то было. Еще в самом первом матче тура в «Оке» наш «Ярославич» был близок к поражению, и только полной мобилизацией удалось спасти третий сет и почувствовать, что можно выиграть. Но повторная игра с динамовцами получилась совсем иной. Москвичи в первой игре долго не могли приспособиться к условиям спортзала с невысоким потолком. 2 «Ярославича» в «Атланте» условия почти такие же, потому наши были почти, как дома, тем более, что местные болельщики отчаянно болели за свой «Владимир» и заодно за Ярославль, мол, только не за Москву. Но ко второй игре «Динамо-2» уже «пристрелялось» к потолку и ошибок стало меньше. А вот у ярославцев число ошибок на приеме, как правило, среднепотолочная величина и от высоты потолка не зависит. К тому же, наша атака далеко не безупречная. При всех этих нюансах «Ярославич» в каждом сете неизменно проигрывал москвичам по ходу событий и только в середине третьего сета недолго полидировал. Однако решающих для победы козырей у нашего наставника Андрея Ноздрина все-таки нет. Динамовцы в концовке каждого сета методично и четко использовали съем, не позволив нашим даже до «больше-меньше» добраться.

"Динамо-2" - "Ярославич" - 3:0 (25:23, 25:20, 25:22)

ИСТОЧНИК KP.RU