Ночью в Ярославле ожидается похолодание до -21 градуса
В выходные значительно потеплеет
Изменить размер текста:
Этой ночью ртуть в термометре опустится до минимальной отметки за всю зиму: - 21 градус. Синоптики прогнозируют, что это произойдет ближе к утру. Утром в субботу снова вернется уже привычная минусовая температура: -11 градусов.
Поры северо-западного ветра увеличатся до 15 метров в секунду.
В целом будет облачная с прояснениями погода. Временами пойдет небольшой снег. В отдельных районах ожидается метель.
Местами на дорогах гололедица. При метели метеорологическая видимость ухудшится до 2000 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU