Ночью в Ярославле ожидается похолодание до -21 градуса

7 Февр. 2020 2020-02-07T19:49:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Этой ночью ртуть в термометре опустится до минимальной отметки за всю зиму: - 21 градус. Синоптики прогнозируют, что это произойдет ближе к утру. Утром в субботу снова вернется уже привычная минусовая температура: -11 градусов.

Поры северо-западного ветра увеличатся до 15 метров в секунду.

В целом будет облачная с прояснениями погода. Временами пойдет небольшой снег. В отдельных районах ожидается метель.

Местами на дорогах гололедица. При метели метеорологическая видимость ухудшится до 2000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU