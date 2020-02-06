2020-02-06T15:55:28+03:00
Общество

Ярославские полицейские запустили акцию #пешеходстаньзаметнее!

Принять в ней участие может любой желающий
Полина Вачнадзе
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Без специальных элементов на одежде пешехода почти не вино в темное время сутокБез специальных элементов на одежде пешехода почти не вино в темное время сутокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Акция «Пешеход! Стань заметнее!» продлится до 1 марта. Принять в ней участие смогут все желающие: организации, общественные деятели, дети и их родители, образовательные учреждения.

Что для этого нужно сделать? Разместить в социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте, Твиттете и других свои фотографии, видеоролики или селфи с хэштегом #пешехстаньзаметнее!

Акция эта направлена на профилактику травматизма: в темное время суток пешеходы, если на их одежде нет световозвращающих элементов, практически незаметны на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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