Ярославские полицейские запустили акцию #пешеходстаньзаметнее!
Принять в ней участие может любой желающий
Без специальных элементов на одежде пешехода почти не вино в темное время сутокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Акция «Пешеход! Стань заметнее!» продлится до 1 марта. Принять в ней участие смогут все желающие: организации, общественные деятели, дети и их родители, образовательные учреждения.
Что для этого нужно сделать? Разместить в социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте, Твиттете и других свои фотографии, видеоролики или селфи с хэштегом #пешехстаньзаметнее!
Акция эта направлена на профилактику травматизма: в темное время суток пешеходы, если на их одежде нет световозвращающих элементов, практически незаметны на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU