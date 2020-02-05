10-летнюю девочку, которая пропалала в Костромской области, нашли в Ярославле

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:28:50+03:00

Девочку искали и полиция, и неравнодушные люди в двух регионах Фото: Алексей БУЛАТОВ

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К счастью, эта история закончилась хорошо, но могло бы быть совсем иначе. 10-летняя девочка пропала сегодня утром в Костромской области. Ее искали и полиция, и неравнодушные люди в двух регионах, а в нашел дальнобойщик.

Вернее, не нашел - малышка сама села к нему в машину на трассе в Островском районе и попросила отвезти к маме в Ярославскую область. Мужчина согласился и только спустя некоторое время поинтересовался конечной точкой путешествия. Тогда и выяснилось, что ребенок не в курсе. Тогда мужчина привез ее в отдел полиции Дзержинского района.

- По факту самовольного ухода ребенка из дома, а также качества его воспитания стражами порядка проводится проверка. Сотрудники полиции выражают признательность всем неравнодушным костромичам, принимавшим участие в поиске девочки, - сообщает пресс-служба УМВД России по Костромской области.

ИСТОЧНИК KP.RU