Ярославны снова попались на крючок банковских мошенников

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:52:36+03:00

И лишились больше 150 тысяч рублей

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В полицию Фрунзенского района обратилась 25-летняя девушка. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что с карты клиентки происходит несанкционированное списание денег. Чтобы сохранить 100 тысяч рублей, нужно обналичить их через банкомат и перевести на «безопасный» счет.

– Затем, потерпевшая сообщила неизвестному реквизиты своей банковской карты, после чего произошло списание денежных средств в сумме более 8 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Похожий случай произошел в Заволжском районе. В полицию позвонила 35-летняя ярославна. Она сообщила мошенникам реквизиты своей карты и лишилась 161 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU