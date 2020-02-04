В Ярославском Роспотребнадзоре рассказали, что нужно есть зимой

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:44:34+03:00

Если сбалансировать свой рацион, то энергии будет хватать на все

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Здоровое питание актуально во все времена года, но зимой, во время низких температур или их перепада, как в этот сезон, рацион требует особого внимания. В холодное время года мы больше времени проводим в четырех стенах, меньше двигаемся, меняются и наши вкусовые привычки. В Ярославском Роспотребнадзоре рассказали, как следует питаться зимой, чтобы чувствовать себя хорошо, не набрать лишние килограммы и противостоять простудам.

Баланс и разнообразие

Нужно обеспечить организму достаточное количество белков, жиров и углеводов, витаминной, минералов и клетчатки. Рационе должны присутствовать продукты всех групп: молочные, мясные, рыбные, злаки, фрукты, орехи и овощи.

Режим и порции

Питаться лучше часто, но понемногу, избегайте переедания, особенно вечером. Завтрак должен быть обязательно, большие промежутки между едой крайне нежелательны.

Фрукты

Ежедневно нужно съедать несколько фруктов. Самые полезные – цитрусовые, яблоки и груши. Альтернатива свежим фруктам – сухофрукты, замороженные или законсервированные плоды.

Ферментированные продукты

К ним относятся квашеная капуста, моченые яблоки. В них содержатся столь необходимые нашему организму растительная клетчатка, антиоксиданты и пробиотики.

Овощи

Очень полезен салат из свежих, вареных или запеченных овощей в обед или на ужин. Чаще ешьте корнеплоды – репу, морковь, пастернак.

Белок

Белок бывает животного и растительного происхождения, поэтому чередуйте блюда из мяса и плицы с бобовыми и орехами. Не исключайте из рациона животные белки, иначе организму будет трудно противостоять инфекциям.

Полезные жиры

Несколько столовых ложек масла в салат или горсть орехов на перекус обеспечат потребность организма в растительных жирах. Не забывайте о жирной рыбе, она восполнит дефицит витамина D.

От чего лучше отказаться? От фастфуда и сладостей. Не забывайте пить воду, чаи без сахара или морсы. Если собираетесь пропить курс витаминов, предварительно проконсультируйтесь с врачом: то, что помогло вашему другу, не обязательно подойдет и вам.

ИСТОЧНИК KP.RU