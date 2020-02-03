В Череповце пропал 31-летний мужчина. Может находиться в Ярославской области

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:31:25+03:00

Мужчину ищут уже третью неделю

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19 января в Череповце пропал 31-летний мужчина. Марьянов Яков Михайлович среднего роста – 185 сантиметров, нормального телосложения. Имеет темно-русые волосы и серо-голубые глаза.

Был одет в удлиненную темно-синюю куртку, синие джинсы, кожаные коричневые ботинки на молнии.

Яков Михайлович может находиться в Ярославской области.

Если вы что-нибудь знаете, позвоните по телефону горячей линии Лизы Алерт: 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU