В Череповце пропал 31-летний мужчина. Может находиться в Ярославской области
Мужчину ищут уже третью неделю
ФОТО: Лиза Алерт
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19 января в Череповце пропал 31-летний мужчина. Марьянов Яков Михайлович среднего роста – 185 сантиметров, нормального телосложения. Имеет темно-русые волосы и серо-голубые глаза.
Был одет в удлиненную темно-синюю куртку, синие джинсы, кожаные коричневые ботинки на молнии.
Яков Михайлович может находиться в Ярославской области.
Если вы что-нибудь знаете, позвоните по телефону горячей линии Лизы Алерт: 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU