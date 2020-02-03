Очерк ярославской школьницы будет участвовать во всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности»

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:32:28+03:00

Девушка из поселка Бурмакино выиграла региональный этап и отправила работу в Москву

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области прошел региональный этап конкурса сочинений «Без срока давности», который посвящен Году памяти и славы в России.

Работы предоставили 324 школьника из 5-11 классов. Их рукописи исполнены в жанрах дневниковых записей, очерков, писем, рассказов, репортажей и заочных экскурсий.

– В работах школьников Ярославской области нашли отражение события Великой Отечественной войны в истории города, села или семьи, истории создания мемориалов или музеев, биографии участников боевых действий или тружеников тыла, – рассказали в пресс-службе правительства региона.

Победительницей регионального этапа стала девятиклассница школы №1, которая находится в поселке Бурмакино Некрасовского района. Анастасия Солмакова написала очерк «Ты же выжил, солдат…». Его отправили на заключительный этап в Москву. Результаты конкурса будут известны в конце месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU