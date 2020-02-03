Дольщики дома на Чкалова в Ярославле скоро въедут в свои квартиры
148 дольщиков дома на улице Чкалова в Ярославле скоро получат ключи от долгожданных квартир. Дом ввели в эксплуатацию.
Многоэтажку начали возводить еще 4 года назад, но строительство явно затянулось. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь после того, как в процесс вмешалось правительство области.
Застройщику помогли подключиться к инженерным сетям, получить необходимые допуски, а также в кратчайшие сроки выдали разрешительную документацию после внесения изменений в проект.
Дом на Чкалова - первый из списка зданий, которые планируют достроить в этом году. Всего в 2020-м 1790 человек смогут получить свои квартиры или вернуть деньги, вложенные в строительство.
ИСТОЧНИК KP.RU