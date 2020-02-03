2020-02-03T14:14:17+03:00
Общество

Дольщики дома на Чкалова в Ярославле скоро въедут в свои квартиры

Всего в этом году 1790 ярославцев смогут получить жилье в долгостроях
Светлана КРУТИКОВА
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Дом на Чкалова - первый из списка зданий, которые планируют достроить в этом году. ФОТО: страница Дмитрия Миронова в соцсетиДом на Чкалова - первый из списка зданий, которые планируют достроить в этом году. ФОТО: страница Дмитрия Миронова в соцсети
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148 дольщиков дома на улице Чкалова в Ярославле скоро получат ключи от долгожданных квартир. Дом ввели в эксплуатацию.

Многоэтажку начали возводить еще 4 года назад, но строительство явно затянулось. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь после того, как в процесс вмешалось правительство области.

Застройщику помогли подключиться к инженерным сетям, получить необходимые допуски, а также в кратчайшие сроки выдали разрешительную документацию после внесения изменений в проект.

Дом на Чкалова - первый из списка зданий, которые планируют достроить в этом году. Всего в 2020-м 1790 человек смогут получить свои квартиры или вернуть деньги, вложенные в строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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