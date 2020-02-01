В Ярославле возобновилось движение автобусов по маршруту №70. Расписание

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:44:40+03:00

В первый рейс автобус отправляется в 06:57. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автобус ходит от остановки «Фабрика «Красный Перевал» до Тутаевского шоссе

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В Ярославле вновь открыли автобусный маршрут №70, движение по которому было приостановлено из-за масштабного ремонта на Тутаевском шоссе.

Автобус следует от остановки «Фабрика «Красный Перевал» по улице Большая Норская, улице Куропаткова, улице 2-ой Красноперевальской, Красноперевальскому переулку, Ленинградскому проспекту, улице Панина, улице Строителей, улице Бабича до остановки «Тутаевское шоссе».

В первый рейс автобус отправляется в 06:57, последний автобус от конечных остановок отходит в 18:20 и 18:28 – «Фабрики «Красный перевал» и «Тутаевского шоссе» соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU