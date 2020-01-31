Должник из Ярославской области отдал полмиллиона рублей, чтобы не лишиться иномарки
Арест автомобиля оказался хорошим способом воздействия на должника из Ярославской области. Мужчина никак не мог отдать банку более 500 тысяч рублей.
Уговорить неплательщика вернуть деньги и спать спокойно пытались и судебные приставы. Но разговоры не помогали, возбуждение производства тоже не подействовало, 36 тысяч рублей в качестве исполнительного сбора также не возымели действия. Осталось одно средство, как показывает практика, проверенное, после которого люди стараются как можно скорее расплатиться с долгами.
У мужчины имелся неплохой автомобиль и на него-то приставы и наложили арест. У должника сразу нашлись 500 тысяч рублей, которые он вернул банку. Машину вернули законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU