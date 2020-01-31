Должник из Ярославской области отдал полмиллиона рублей, чтобы не лишиться иномарки

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:48:48+03:00

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Арест автомобиля оказался хорошим способом воздействия на должника из Ярославской области. Мужчина никак не мог отдать банку более 500 тысяч рублей.

Уговорить неплательщика вернуть деньги и спать спокойно пытались и судебные приставы. Но разговоры не помогали, возбуждение производства тоже не подействовало, 36 тысяч рублей в качестве исполнительного сбора также не возымели действия. Осталось одно средство, как показывает практика, проверенное, после которого люди стараются как можно скорее расплатиться с долгами.

У мужчины имелся неплохой автомобиль и на него-то приставы и наложили арест. У должника сразу нашлись 500 тысяч рублей, которые он вернул банку. Машину вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU