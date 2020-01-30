2020-01-30T23:26:22+03:00
Спорт

«Локомотива» впервые в сезоне побеждает «Торпедо», причем, за один 1-й период

Забойный первый период «бронепоезда» предопределил исход матча
Виктор ПОЛЯК
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«Локомотив» - «Торпедо» - 5:0(4:0;1:0;0:0)«Локомотив» - «Торпедо» - 5:0(4:0;1:0;0:0)Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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В этом сезоне у ярославцев как-то не ладилась игра с нижегородским «Торпедо», которое давно не побеждал. «Торпедо» под руководством Дэвида Немировски стало для наших парней своего рода камнем преткновения. Вот почему поединок в «Арене-2000» ожидался в долей тревоги. К тому же, свой последний матч торпедовцы проиграли в Москве «Динамо» со счетом 1:5 и наверняка жаждали хоть как-то поправить свое реноме за счет удобного противника, коим могли расценивать «Локомотив». А победа для гостей была крайне важна, ибо их положение на последней 8-й строчке таблицы «Запада» явно неустойчивое и при неудачном раскладе в дальнейшем может обернуться непопаданием в плейофф.

«Локомотив» - «Торпедо» - 5:0(4:0;1:0;0:0) Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Торпедо» - 5:0(4:0;1:0;0:0)Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Обе команды пришли к очному поединку при некоторых потерях в составах. У «бронепоезда», например, выбыл из строя финский швед Магнус Пяярви-Свенссон, уехавший на родину залечивать раны. Но оказалось, что отряд, как в песне, не заметил потери бойца. С первых минут ярославцы повели активную игру на высоких скоростях при плотном прессинге. Шайба почти не покидала зоны гостей, причем, обстрел ворот велся с разных дистанций и уже на 4-й минуте шайба оказалась в сетке. На ударный бросок от синей линии выходили сразу двое наших защитников – Максим Осипов и Никита Черепанов. Последний оказался шустрее и с кистей выстрелил не по центру ворот, а в угол. Но еще вмешалась клюшка Александра Полунина, которая в воздухе могла коснуться шайбы. Но удар клюшки защитника по клюшке Полунина устранил возможное «высоко поднятой клюшкой», взяв на себя подправление траектории шайбы в цель. Судьям, правда, пришлось долго изучать видео, чтобы показать на центр поля и назвать автором гола (победного, как оказалось потом) Черепанова. Торпедовцев пропущенный гол явно не смутил. Они попытались перехватить инициативу. Но гол не смутил и не сбил с атак «бронепоезд», где в этот вечер получился настоящий бенефис Полунина. Через 10 минут Александру удалось в блестящем стиле компенсировать потерю авторства первого гола и последовательным обыгрыванием защитника и вратаря снова зажечь красный фонарь за воротами «Торпедо» - 2:0. Гости уже забеспокоились. И не зря. Потому что через минуту их положение уже почти аховое, когда Стефан да Коста в чужой зоне на пару с Антоном Ландером разбираются со всей защитой и последнему предоставляется завершить «разборку» - 3:0. Удачный для нас ход матча едва не порушил Александр Свитов своим удалением. Однако партнеры и особенно вратарь Илья Коновалов в меньшинстве действовали безукоризненно, чем опять расстроили гостей. Но еще больше расстройства у гостей стало перед первым перерывом, когда еще раз отметился Полунин, которого как бы в качестве извинения за удаление на бросок вывел именно Свитов. 4:0 после 20 минут игры – это было круто. У «бронепоезда» в этом сезоне такое впервые. Можно бы сказать, что игра сделана. Гости, правда, еще надеются встряхнуться и заменяют мало в чем повинного вратаря. Но встряска не проходит, потому что и сменщику вскоре приходится доставать шайбу из ворот. В скоростной контратаке «два в один» Полунин мастерски зарабатывает еще один балл голевой передачей Владимиру Ткачеву – 5:0

«Локомотив» - «Торпедо» - 5:0(4:0;1:0;0:0) Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Торпедо» - 5:0(4:0;1:0;0:0)Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Это получилась великолепная «пятерка» за игру у «бронепоезда». И даже неудачное движение героя матча Полунина клюшкой, отправившее его на 4 минуты в штрафбокс, не попортило общей картины яркой победы. Но единственный камень в лагерь победителей придется бросить, потому что в третьем периоде при игре две минуты «пять против трёх» надо было реализовать, а не просто катать шайбу. При иных соперниках такое расслабление может обернуться совсем иначе, чем с «Торпедо»

«Локомотив» - «Торпедо» - 5:0(4:0;1:0;0:0)

ИСТОЧНИК KP.RU

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