Плюс одна фобия: под Ярославлем на полном ходу перевернулся КАМАЗ с огромными бетонными плитами

30 Янв. 2020 2020-01-30T22:12:32+03:00

Чудом обошлось без страшных последствий Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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Утром 30 января в Ярославском районе произошло ДТП как в фильме ужасов: на дороге перевернулся КАМАЗ с бетонными плитами на борту. Чудом под многотонный груз не угодила случайная машина.

58-летнего водителя с места ДТП сперва доставили в больницу, но счастливчику потребовалось только лишь амбулаторное лечение.

На место выезжали МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU