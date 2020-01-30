Плюс одна фобия: под Ярославлем на полном ходу перевернулся КАМАЗ с огромными бетонными плитами
Чудом обошлось без страшных последствийФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Утром 30 января в Ярославском районе произошло ДТП как в фильме ужасов: на дороге перевернулся КАМАЗ с бетонными плитами на борту. Чудом под многотонный груз не угодила случайная машина.
58-летнего водителя с места ДТП сперва доставили в больницу, но счастливчику потребовалось только лишь амбулаторное лечение.
На место выезжали МЧС
ИСТОЧНИК KP.RU