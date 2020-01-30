В Ярославле ДПС остановили машину, полную нелегалов. Один из них ударил сотрудника, чтобы не покидать страну

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:17:16+03:00

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33-летний гражданин Узбекистана, который пребывал на территории страны нелегально, предстанет перед судом в Ярославле. Судить мужчину будут за то, что он ударил сотрудника ДПС, который в сентябре прошлого года по счастливой случайности остановил машину, полную нелегалов.

Дело было так: на улице Ухтомского наряд ДПС заметил разваливающуюся «четверку» с полным салоном не пристегнутых пассажиров. Сотрудники решили проверить их документы, и оказалось, что никто их не имеет. Было решено всех проводить в ближайший отдел. Предполагая, что в этой прекрасной стране оставаться после визита к полицейским он больше не сможет, водитель дал деру. Когда перед бегуном возникло препятствие в виде полицейского, он ударил стража порядка, обеспечив себе тем самым явку в суд.

Теперь мужчина содержится под стражей в ожидании часа икс. А в адрес начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Ярославской области внесено представление с требованием устранить нарушения, из-за которых нелегалы могли находиться на территории нашего города.

ИСТОЧНИК KP.RU