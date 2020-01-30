Счастливая история. Ярославец выплатил долг по алиментам, восстановил родительские права и забрал дочь домой

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:52:17+03:00

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Редко, но такие истории все же встречаются в работе судебных приставов. Начиналось все не очень радужно: у девочки умерла мама, отец был лишен родительских прав и ребенка взяла на воспитание бабушка. Отец никак не участвовал в жизни дочери, не платил даже алименты и накопил долг в 140 тысяч рублей.

- Судебные приставы завели на должника исполнительное производство и вызвали его на беседу. Мужчине рассказали, как важна для девочки отцовская забота, семейные ценности, пояснили, что бабушка уже старенькая, она больше не в силах содержать ребенка, должным образом за ней ухаживать, - пояснили в пресс-службе судебных приставов.

Удивительно, но эти разговоры задели мужчину за живое. Отец выплатил весь долг по алиментам, подал заявление в суд о восстановлении его в родительских правах и суд его требование удовлетворил. Отец и дочь теперь живут вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU