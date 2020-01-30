Ярославца будут судить за поддельные права, купленные на сайте
Прокуратура Заволжского района предъявила обвинение 38-летнему жителю Ярославля в использовании поддельных документов.
Как сообщает прокуратура Ярославской области, ярославец безуспешно пытался сдать экзамены в ГИБДД. В октябре 2019 года, после очередной неудачной попытки получить водительское удостоверение, он решил больше не мучаться и купил права на одном из сайтов.
Но с поддельными документами он ездил не долго, в дело вмешался случай. Все же не случайно, видимо, он не смог сдать экзамен: спустя некоторое время мужчина попал в ДТП и предъявил поддельный документ инспектору.
Сейчас уголовное дело передано в суд. Горе-водителю грозит лишение свободы до одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU