В Ярославской области следователи провели «Урок Мужества» для воспитанников детдома

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:24:38+03:00

Воспитанникам рассказали об основных этапах блокады и работе правоохранительных органов в период блокады. ФОТО: СКР по Ярославской области

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Сотрудники следственного управления провели в подшефном детском доме «Урок Мужества», посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

27 января 1944 года закончилась блокада Ленинграда фашистскими войсками, продлившаяся 872 дня и унесшая жизни сотен тысяч человек, которые погибли от болезней, ран, холода и голода. Следственное управление СК РФ по Ярославской области присоединилось к проведению «Уроков Мужества», которые инициировал Следственный комитетом страны.

Следователи из Углича провели «Урок Мужества» в подшефном местном детском доме. Воспитанникам рассказали об основных этапах блокады и работе правоохранительных органов в период блокады, показали подготовленный Следственным комитетом фильм «Несломленный Ленинград». Из беседы с сотрудниками следственного управления ребята узнали о подвиге жителей и защитников города, явившемся примером смелости, стойкости духа и любви к Родине.

ИСТОЧНИК KP.RU